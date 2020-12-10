籍姓男子（白衣）9日下午前往醫院急診就醫，離開前由友人駕駛的紅車、白車接應，其一名男友人暫時扣住警察行動，籍男趁隙逃逸。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣竹北市9日傳出籍姓毒梟遭劫囚的事件，據悉，策畫劫囚一案的智囊團疑是為一名陳姓女子，先前曾傳陳女為籍姓男子的女友，未料警方前往陳女家中盤查時，上前應門的男性卻是「陳女的丈夫」，當場陳夫才驚覺遭戴綠帽，同時電視還一邊播送著老婆的新聞，令他心情複雜。

據了解，籍姓毒梟8日在竹北市街頭遭警方逮捕時，民眾目睹有輛紅車多次徘徊派出所外頭，甚至9日上午，更有民眾目擊紅車直接停放在派出所門口，車上的陳姓女子則視線緊盯所內，暗自謀劃劫囚。

據《ETtoday新聞雲》報導，案發後因陳女涉及劫囚，警方循線前往陳女的家中盤查，而上前應門的男子則表明是「陳女的丈夫」，該男子對眼前的狀況一頭霧水，經警方解釋以及看到新聞後，才發覺開著紅車協助劫囚的人是妻子，當場得知妻子外遇，更協助犯下驚動社會的案子，讓人夫心情五味雜陳。

籍姓男子現年32歲，因長相斯文又帶點痞味，是不少毒品圈女子的天菜，許多女性深受其吸引，但籍男因違法持槍、販毒及縱火遭法院判刑，因未如期到監服刑遭通緝。

(中時新聞網)