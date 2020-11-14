美國大選結果大局已定後，總統川普即使力挽狂瀾打選舉訴訟戰但失利連連，不僅在3個關鍵州接連連失利，代表川普個人或競選團隊的律師事務所「莫里斯與亞瑟事務所」也因替其打官司而遭批評，最後向法院提出解除委任關係，並稱「如果他們退出的話，對原告川普競選團隊最好」。

據美聯社報導，雖然賓州法官12日裁定，10日至12日收到的延期選票不能計算在有效票內，有利川普陣營；不過，川普陣營的選舉訴訟仍然節節敗退，如在賓州提出超過15起法律訴訟案，但都無法明確指出有大規模舞弊的證據。

在拜登領先14萬票的密西根州，川普陣營聲稱底特律出現舞弊、處理不在籍選票時未正當計票的指控也遭法官駁回；另外在亞利桑那州，川普陣營試圖要求在鳳凰城檢查選票，但川普陣營的律師也坦承這批選票數量很少，不會改變選舉結果，最後仍遭法官駁回此案。

路透社也指出，替川普打官司而遭民主黨與反川團體「林肯計畫」（The Lincoln Project）批評的律師事務所「莫里斯與亞瑟事務所」（Porter Wright Morris & Arthur）也退出川普陣營在賓州的訴訟委任，並聲明表示「為了不造成客戶利益負面影響，未來對此訴訟案沒有評論；總統的團隊將不再受阻，有其他堅若磐石的律師團隊確保自由與公平的選舉」。

(中時新聞網)