隨著美國總統大選逐漸塵埃落定，拜登入主白宮似成定局。部分論點認為，拜登將一反川普對陸強硬的態度，改奏和解、合作的主旋律；另有觀點期盼拜登對陸施壓，要求其推動民主與經濟改革。對此，約翰霍普金斯大學教授孔誥烽認為，期盼華府對陸政策「撥亂反正」恐是空想，政策貫性加上政策制定是由各精英與團體影響形成，短期內對陸政策恐「川規拜隨」。

除認為拜登上台會推翻川普對陸政策的觀點外，美「自由亞洲電台」指出北京內部異議者與自由主義者期盼川普連任的原因，在於川普譴責北京侵犯人權，並對中共實施制裁。

由於川普對陸持續發動貿易戰，中國大陸的經濟急遽下滑，並深化中共領導集團面臨的國內政治壓力。特別是失業率的攀升，恐成為中共的致命傷。

支持拜登的人士則主張，拜登會結束對陸徵收的高額關稅，帶來雙邊關係的緩解。特別是民主黨一貫追求緊密美陸關係的立場，讓拜登和解大於對抗。

不過，香港時事評論員袁彌昌認為，即使拜登尋求與大陸的和解，以爭取北京在氣候變遷等全球問題上的合作；但新冠肺炎的大流行，加上中共若不改變貿易與「戰狼外交」，歐洲、美國等國際行為者依舊會抵制大陸。

另有論點指出，過去40年來的經驗證實美國對陸的交往政策失敗，川普不過開出第一槍的人。扭轉錯誤政策的潮流即使拜登當選，也難以力挽狂瀾。

孔誥烽則分析，美國的對陸政策的產出，企業利益團體與外交專業精英都發揮影響力，較少受選舉與政黨輪替的影響。例如美國在1990年代加強與陸經貿連結，期盼帶動中產階級成長與政治自由化，期間多次政黨輪替也不曾改弦易轍。

再者，現今多數人是靠社群媒體吸收資訊。川普在推特上頻繁嗆聲大陸，就以為美國對陸政策的轉向始於斯；事實上早在歐巴馬時期，美國企業受到大陸排擠，大陸在南海、北韓等議題上與華府立場相左甚至強硬對立，加上大陸駭客、史諾登自香港逃出，已讓歐巴馬的國安官員視大陸為國安威脅。

因此，歐巴馬拋出亞洲再平衡政策，派軍艦到南海自由航行，試圖簽署《跨太平洋關係夥伴協定》，這些都是美國從交往轉向孤立北京的證明。比對川普就任初期，反而對大陸特別友善。直到北韓核議題陷入僵局，北京在貿易問題又不願退讓，才開始在推特上連珠砲轟大陸，也讓普羅大眾產生歐巴馬軟弱、川普強硬的印像。

孔誥烽認為，美國外交政策如同大船航行，有其慣性而難以瞬間轉向。即使不同領導會更換包裝，但大方向不會在短期內陡變。對大陸來說，不管川普還是拜登當選，只要民意持續分裂，朝野持續惡鬥，就是最好的選舉結果。

(中時新聞網)