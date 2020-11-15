美國總統川普在此次總統大選中敗選，但美國國務卿彭姵奧卻史無前例在近日的專訪中表示，「台灣不是中國的一部分」。引起部分專家學者憂心，川普卸下總統職務前，是否可能在「對外事務上有實質動作？」。擁有美國喬治華盛頓大學法律博士的國民黨立委高思博表示，這其實讓民進黨政府進退兩難。

前藍委高思博，近日出席高雄一場活動後接受《中評社》專訪，被問及蓬佩奧在12日(美國時間)接受電台專訪，談到美國對台政策時，親口表示「台灣一直不是中國的一部分」，與美國長年以來的「一個中國政策」相抵觸，是否會產生影響？

高思博表示，由於川普還沒有正式認輸並揚言要提訴訟，而開票作業也並未完全結束，程序上未走完，但按常理而言，川普團隊已進入「看守政府」時期，若川普仍堅持打訴訟來試圖改變選舉結果，那近2個月就會不太平靜。

對於蓬佩奧的說法，高思博認為，除非川普政府有很大的「實質動作」，例如近日撤換國防部長等情況，否則大多數國家應仍是抱持「觀望」態度。至於民進黨政府選前押寶川普，是否會給新任的拜登政府有不佳觀感？

高思博說，民進黨搶在明年1月開放萊豬，就是壓寶川普的一種方式，川普現在落選，萊豬進口對拜登並非任內政績，也代表著民進黨政府很可能要再「有所表示、做人情」，且民進黨若在川普卸任前反悔萊豬，那將讓台灣完全變得沒有籌碼可言。

最後，讓高思博更擔心的是，若以川普狂人性格，「在卸任前訪台，民進黨又將如何接下這燙手山芋？」就他個人認知，「應該是沒能耐接，就算接了，後續也難以處理」。

(中時新聞網)