14日華府百萬人挺川大遊行登場，但實際上當天參與的鐵粉約只有數千人，他們沿路揮舞旗幟，川普的車隊還短暫現身，受到鐵粉夾道歡呼。
綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，「百萬MAGA遊行」（Million MAGA March）的百萬人挺川集會於14日上午在華府登場，雖然主辦方將集會命名為「百萬人」，但監管單位事前批准集會人數為1萬人，當天各大媒體也預估出席人數為數千人至上萬人，不過川普團隊發言人麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）仍在推特上宣稱超過100萬人上街挺川普。
當地時間周六上午開始，包括極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）在內等數千川粉湧入華府市中心、白宮附近的自由廣場（Freedom Plaza），他們那裡聽演說，之後再遊行前往最高法院，支持者沿途舉旗高喊「再4年」，支持川普打這場司法戰翻轉選情。空拍圖顯示，接近中午時自由廣場上集結的群眾人數已相當壯觀。
上午約10時30分，川普車隊突然驚喜現身，車隊經過時受到數百支持者夾道歡呼，許多鐵粉吹口哨，揮舞著手上寫著「史上最棒總統」、「停止偷竊」等標語的旗幟。
總統座車內，川普被拍到露出微笑，手指著鐵粉，向他們揮手致意。報導說，當時川普正前往維吉尼亞州史特林（Sterling）的高爾夫球場。
不只川粉，反川團體昨（14）日也集結華街抗議，不過當地警察已布置封鎖線隔開兩批團體，至下午4時活動正式結束前，雙方僅爆發零星衝突，當中有一名川普鐵粉疑似被極左團體打到頭破血流。
文章來源：Trump waves to cheering fans as he drives though huge crowds of supporters at the 'Million MAGA March' in DC on his the way to the golf course as clashes break out between rival protesters
(中時新聞網)
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