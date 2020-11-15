數千名鐵粉14日湧入華府挺川普，川普車隊驚喜現身，受到川粉夾道歡迎。

數千川普鐵粉14日湧進白宮附近的自由廣場，場面相當壯觀。

14日華府百萬人挺川大遊行登場，但實際上當天參與的鐵粉約只有數千人，他們沿路揮舞旗幟，川普的車隊還短暫現身，受到鐵粉夾道歡呼。

綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，「百萬MAGA遊行」（Million MAGA March）的百萬人挺川集會於14日上午在華府登場，雖然主辦方將集會命名為「百萬人」，但監管單位事前批准集會人數為1萬人，當天各大媒體也預估出席人數為數千人至上萬人，不過川普團隊發言人麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）仍在推特上宣稱超過100萬人上街挺川普。

AMAZING!



More than one MILLION marchers for President @realDonaldTrump descend on the swamp in support.



Best base in political history — we LOVE you guys!!! ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/vU65nqCSns — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) November 14, 2020

當地時間周六上午開始，包括極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）在內等數千川粉湧入華府市中心、白宮附近的自由廣場（Freedom Plaza），他們那裡聽演說，之後再遊行前往最高法院，支持者沿途舉旗高喊「再4年」，支持川普打這場司法戰翻轉選情。空拍圖顯示，接近中午時自由廣場上集結的群眾人數已相當壯觀。

數千川粉14日集結華府。（圖／美聯社）

上午約10時30分，川普車隊突然驚喜現身，車隊經過時受到數百支持者夾道歡呼，許多鐵粉吹口哨，揮舞著手上寫著「史上最棒總統」、「停止偷竊」等標語的旗幟。

總統座車內，川普被拍到露出微笑，手指著鐵粉，向他們揮手致意。報導說，當時川普正前往維吉尼亞州史特林（Sterling）的高爾夫球場。

不只川粉，反川團體昨（14）日也集結華街抗議，不過當地警察已布置封鎖線隔開兩批團體，至下午4時活動正式結束前，雙方僅爆發零星衝突，當中有一名川普鐵粉疑似被極左團體打到頭破血流。

14日華府百萬人挺川普大遊行還算平順，只有零星衝突發生，不過當中有川粉被打到頭破血流。（圖／美聯社）

(中時新聞網)