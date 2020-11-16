由新莊在地超過一甲子的招牌「新西園掌中劇團」及國際知名的「霹靂布袋戲」，融合傳統與新潮偶戲的街頭匯演。（新北市文化局提供／許哲瑗新北傳真）

「藝起來新莊串門子」系列活動「新莊偶戲文化日」將在22日於新北市新莊廟街壓軸登場，由新莊在地超過一甲子的招牌「新西園掌中劇團」及國際知名的「霹靂布袋戲」，融合傳統與新潮偶戲的街頭匯演，重現新莊廟街過往風光；新北市文化局表示，現場還有廟街好神集章令、廟街文化故事圖文展、知名繪師PAPARAYA創作的新莊百年廟宇看板打卡點等豐富活動，歡迎民眾共襄盛舉。

文化局表示，「新莊偶戲文化日」以具300年歷史的「新莊廟街」作為演出場域，由在地專業團隊「丹鳳雅藝舞蹈團」及响仁和第三代王凱正先生帶領的「春响禪鼓班」打頭陣，緊接著是「新西園掌中劇團」及「霹靂布袋戲」的傳統與現代偶戲街頭匯演，藉由精湛的操偶技術、擬真化的COS演出震撼全場。

其中，台日首度合作的布袋戲電視劇「東離劍遊記」角色秀，以及霹靂特為新莊廟街量身打造的專屬劇本，透過說書人進行「移動式劇場」，重現新莊廟街過往風光。

文化局補充，現場還有許多豐富活動，如廟街好神集章令、廟街文化故事圖文展、知名繪師PAPARAYA創作的新莊百年廟宇看板打卡點、資深講師何良正深度導覽、武聖廟及新莊區公所合作的民俗體驗活動，包括迷你轟砲台、捏麵人和麥芽糖DIY等，以及能與霹靂英雄近距離接觸合影的見面會，留下最美好深刻的回憶。

此外，以「布袋戲」為主題變裝的【復古新潮‧布袋戲show time】現正火熱報名中，只要事先報名成功，不僅可以領取霹靂小禮品，還能和正港霹靂英雄一起走上紅地毯、秀創意，限額15組，每組限定1~3人，更多詳情請上新北市文化局網站查詢。

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