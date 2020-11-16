行政院近期因「網軍圖卡」鬧得沸沸揚揚，前行政院發言人丁怡銘近日因「牛肉麵之亂」點名北市冠軍牛肉麵用萊牛，引起政壇譁然，閣揆蘇貞昌為此數度道歉盼平息爭議，但已重挫政府形象。據最新民調顯示，蘇負面聲量創今年新高，達到31.6%，是1月的1.5倍。

據「台灣議題研究中心」分析《QuickseeK快析輿情資料庫監測》報告，發現蘇貞昌的正負聲量出現驚人變化，截至11月12日「負聲量」與今年1月初相較，爆增1.5倍，「正聲量」則呈現暴跌，僅剩1月民調的四分之一。

「台灣議題研究中心」表示，近三個月「萊豬牛豬」議題無疑是蘇貞昌負聲量上揚主因，蘇揆在該議題上「伶牙俐齒」辯護，或是頻頻閃躲轉移焦點，引發民眾不滿。而近期爆出的「行政院一條龍製圖」作業、對牛肉麵店家錯誤指控等，讓蘇的「負聲量再創新高」，逐漸擴大的正負聲量差距，足以顯示執政上已出現警訊。

「台灣議題研究中心」指出，觀察牛肉麵風波，丁怡銘在12日記者會的指控一出，長期友綠的臉書粉專即迅速呼應，甚至讓網友以一星灌爆店家的google評論區。政府與網軍相配合，讓外界認爲又是綠營「大內宣」攻勢出擊，引來不少藍白陣營政治人物批評、齊聲聲援店家，也使得輿論掀起一波在野黨對該事件的檢討聲浪。

蘇貞昌「民調」雪崩 負評創新高。(圖/翻攝自 TPOC官網)

丁怡銘害慘大內宣 蘇貞昌「民調」雪崩。(圖/ 翻攝自 TPOC官網)

「台灣議題研究中心」12日分析4個政黨的網路聲量，數據顯示，國民黨聲量居冠、民眾黨已和民進黨平起平坐，但民進黨的負聲量高、網路好感度（P/N）值最低。由此可知，在萊豬牛尚未形成社會共識下，「民進黨政府竟拋棄政策溝通，反用錯誤資訊為政府背書，實造成民眾極大的反彈與不齒」。

QuickseeK 輿情觀察 | 大內宣出包... 由 QuickseeK快析輿情資料庫發佈於 2020年11月13日 星期五

(中時新聞網)