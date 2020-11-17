行政院發言人丁怡銘因牛肉麵之亂，最終獲准請辭。對此，資深媒體人周玉蔻為丁抱不平，直言丁又不是做了大壞事，更發起拒吃「皇家傳承」牛肉麵活動。但有記者實際去現場看了一下，發現周玉蔻此舉似乎引發反效果，許多民眾店門還沒開，就來排隊力挺到底。對此，宅神朱學恒譏諷，「仗義每多小市民，負心多見大主持」！更有網友譏諷，「唯一大賺白賺的受益者，蔻姐神預言！」

周玉蔻16日在臉書發文，「這一波吵鬧聲中唯一的大賺白赚的受益者，一個小老闆居然還在那裡落井下石！不厚道！」她更為丁怡銘緩頰，「又不是做了什麼十惡不赦的大壞事！」最後，周玉蔻更表示，自己要拒吃「皇家」牛肉麵！

《聯合報》今日就特地到皇家傳承牛肉麵附近查看，發現周玉蔻的拒吃活動似乎引發「周玉蔻效應」，該牛肉麵店早上還沒開始營業，就來了許多民眾響應支持。更有市民直言，就是因為周玉蔻的貼文，讓他今一早就來力挺業者到底！

對此，朱學恒在臉書發文表示，仗義每多屠狗輩，負心皆是讀書人，他不知道周玉蔻是不是真的有讀書欸！改成「仗義每多小市民，負心多見大主持」，這樣好了！

底下網友也表示，「今天要是宇宙總司令出來，皇家會變菜市場」、「有人一直炒新聞，害我沒機會去吃吃看冠軍牛肉麵，越排越長怎麼辦阿！好想吃吃看喔」、「唯一大賺白賺的受益者，蔻姐神預言！」、「周s真是最佳代言人」、「大主持人的風向機壞了(囧)，帶的風向成了社會反指標」、「寇寇姊的聲調跟嗓門，朱大恐不是對手」

(中時新聞網)