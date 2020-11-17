民間發起的秋鬥遊行22日將登場，訴求反毒豬、環境生態、勞保年改等議題，台灣民眾黨號召民眾走上街頭，表達「標來豬，救食安」主張，活動當天中午12點半於中正紀念堂5號出口集合，現場發放頭巾、手搖旗及台灣豬標誌口罩，要向蔡政府表達民意。

民眾黨公關長吳怡萱表示，民進黨政府施政荒腔走板，強勢透過全面執政優勢，輾壓過關要開放美國來豬，把人民當「塑膠」，並把在野黨建議不當一回事，希望透過走上街頭，提醒民進黨政府要重視民意，「標來豬，救食安」。

民眾黨發言人蔡峻維表示，當天活動將由祕書長謝立功擔任總指揮，率領5位黨籍立委與民眾一起走上街頭，黨主席柯文哲另有行程，目前沒有規劃參與遊行，但柯主席對於遊行訴求百分之百支持參與。

遊行當天，民眾黨規畫在現場發放文宣小物，包括台灣豬口罩、頭巾、「源頭管理，明白標示」手搖旗，最吸睛的就是印有民眾黨徽及台灣豬的口罩，文創部準備3000片免費發放，發完為止。

民眾黨參與「秋鬥」遊行隊伍於22日中午12點半於中正紀念堂5號出口集合，一同前往凱達格蘭大道與隊伍會合，預估行經公園路、常德街、中山南路、立法院、行政院、北平東路抵達終點站民進黨部。

(中時 )