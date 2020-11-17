行政院前發言人丁怡銘日前因「牛肉麵風波」，已向行政院長蘇貞昌請辭獲准，但有政院官員被抓包製圖發送給網軍，引發外界質疑。對此，台北市議員王世堅直言，網軍只會敗壞社會風氣，並痛批蘇揆執政2年「政通人不和」，他還指出，之前政院自豪的「一粒卡臣」圖卡，更是凸顯政院的權力傲慢。
王世堅16日在政論節目《頭條開講》中表示，評論任何事，社會其實要有一致的標準，也不要因人廢言。他還認為，國民黨也要約束甚至裁撤網軍，而且任何一黨都不要用這些網軍，因為他們只會敗壞國家社會的風氣，沒辦法對國家社會提出正面的建樹，「誰用網軍，誰就是腐敗的開始」。
王世堅指出，蘇院長要深自反省，因為他執政這2年來「政通人不和」，他在內部沒有分層負責，沒有讓專業的部會首長去發揮，「他常常這種霸性、鴨霸，去霸凌，這非常不好」。
王世堅認為，「人不和」的另一個原因，就是這次引起社會的紛擾，用國家機器對付小市民，這是必須檢討的部分，他還要行政院去回想，「你們深自得意的一粒卡臣這件事，就凸顯你執政權力的傲慢」，最後，王世堅也說，不要一直在乎宣傳 ，孔子說過「不患人之不己知，患不知人也」，不要一天到晚擔心人家不知道你在做什麼，人民的感受才是最重要的。
(中時新聞網)
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