F-16A戰機駕駛員為第26作戰隊隊長上校蔣正志。(圖/國防部提供)

今日晚間傳出F-16戰機於例行訓練任務中雷達光點消失事故，總統府和行政院均在第一時間指示相關單位配合國軍進行搜救，空軍也在晚間8點多召開記者會，並表示會盡全力平安帶回駕駛蔣正志上校。對此，前國防部發言人羅紹和也在臉書上發文，為該蔣上校祈禱。

國防部今日晚間6點30分發布消息指出，1架F-16戰機進行夜航訓練時，其雷達光點消失(花蓮機場東北面8浬)，疑似失事，該機駕駛26作戰聯隊長蔣正志上校失聯。而國防部除派出黑鷹直機投入搜救，並通知海巡署出勤、空勤搜救機待命，同時也請漁業電臺、基隆海岸電臺廣播，請附近船隻全力協尋。

對此，羅紹和在臉書上發文為蔣正志上校集氣、祈禱，希望他能平安歸來，「祈禱空軍五聯隊蔣上校平安獲救」。

網友們也留言回應，加入起祈禱，「真的祈求上天。飛機如果真摔了，那也沒辦法。至少蔣上校，人能平安歸來就好了」、「祈禱，平安回來」、「誠摯祝福，一切平安」。

此外，空軍也在晚間的記者會中表示，希望全體國民一起集氣，他會盡最大努力找到蔣上校，並把他平安帶回來。

(中時新聞網)