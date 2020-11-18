露絲戴維森（Ruth Davidson）採訪法醫蘇布萊克（Dame Sue Black）片段(影片源自Youtube)

拎著兩顆長蛆的頭顱，還可以免費升等商務艙，蘇格蘭有一位知名法醫蘇布萊克（Sue Black），因為協助警方破獲多起案件，具有一定的知名度，她在新書《刻在骨子裡》（Written In Bone）裡，紀錄一段特別的經驗，她曾經帶著兩顆需要分析的頭顱搭飛機，空姐一看嚇壞直接幫她升等艙別。

90年代的義大利，一名被稱為「水磨石怪獸」的殺人犯斯特萬寧（Gianfranco Stevanin）謀殺多名婦女，由於當時義大利遺體鑑定技術不足，因此警方委託蘇布萊克，將證物兩顆頭顱，帶回蘇格蘭丹地大學（University of Dundee）進行分析。

蘇布萊克表示，當時她帶上飛機的頭顱，並非只剩頭骨，而是腐爛一半、上面還有殘留血肉，甚至長滿蛆蟲、發臭，為了完好將頭顱送回蘇格蘭，蘇布萊克先將證物放進白色桶子密封，再裝進昂貴的手袋裡，並隨身攜帶說明信件，進出海關時會派上用場。

當蘇布萊克登上飛機時，空姐要求她將行李放進貨艙，但隨後看完說明信件，馬上臉色大變，請蘇布萊克移至商務艙；但途中搭乘轉機到蘇格蘭的班機，就沒這麼「順利」了，反而是所有乘客移到商務艙，蘇布萊克自己一人坐經濟艙尾端。

(中時新聞網)