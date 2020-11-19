中天新聞台換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）審查結果為：駁回申請、不予換照。對此，資深媒體人王尚智不意外，他表示「中天電視被撤照」終於發生了。但基本上沒有懸念，這是既定的政治劇本。

王尚智在臉書發文表示，大抵在今年初總統大選民進黨勝選後，政治圈與媒體圈交集的高層就流出了這個「決定/說法」。過去許多關於「秋後算帳」都是選後的一些政治閒談，但當時他所直接間接聽到的流傳，都是甚為罕見的「斬釘截鐵」，而且一路持續下來從未消斷。

王尚智接著表示，雖說執行這個對中天的「追殺令」，從行政院到NCC的行政佈局需要時間，但執行的意志卻在所有的「決策環節」彷彿是一種共同巧妙的心照不宣：就是「審核委員搞定」如此而已！

王尚智指出，尤其連民進黨的中央黨部內更是從上到下知之甚明，年輕幕僚在與同學好友聚餐時，都也不免誇耀式的對著電視螢幕上的中天電視，斬釘截鐵的說「這一台關定了！」所以這陣子他也沒對這個議題或事件，表達過任何評論。因為政治與媒體兩者之間各據權力，本質上就是一種相互的「抗爭」甚至毫不留情的「殺戮」！

王尚智更強調，中外「新聞史」的本身，從頭到尾就是一部媒體（人）與政治權力長期的鬥爭史；而且媒體能擁有的「抗爭資本」非常有限，往往只能在單薄的民意支持與特殊的政治事件中，找到某些槓桿支撐的力量點。若只是一味假設「台灣都這麼民主自由了，民進黨不會吧、也不敢吧？」，這就徹底太過天真！

王尚智直言，中天電視不讓換照而最終被撤頻，半年多前幾乎老早就已經是「定數」，但關鍵在於「蔡衍明會怎麼做」？但在此同時，媒體市場在大半年前也同時傳出有幾方勢力，已經在「爭取/疏通」中天被撤照之後的52頻道，取之而替上！

王尚智認為，所以也不只是政治層面，媒體市場本身也是同樣惡狼環繞，雄獅瀕危也是大夥流著口水。也就是說關於「中天審照」的戲幕乃至公聽會啥的都照演，但幕後最熱鬧的並非為了中天活不活，老早就是下一檔換誰上陣！

至於NCC，王尚智感嘆，老早老早之前就已經是「東廠」的政治機構了吧！完全不值得浪費時間言語批判。與幾位前任主委的私下聊天中，NCC在整個行政院會中是何等「下女等級」的機構，聽來全然可笑又可悲。

王尚智唯一驚訝的是，如今傳播學者當中，願意「努力貼附政治，熱烈舉手志願當爪牙」的，真的比他想像中還多更多、也還更盤據於主流！但說來年齡上這些「傳播學者爪牙」都已經是他的後輩甚遠，浮沈弄權且還沾沾自喜的學者，藍綠時代或古今中外都多的是，倒也不是什麼新鮮事了。

(中時新聞網)