中國大陸主導的RCEP（區域全面經濟夥伴協定）15日簽署，財信傳媒董事長謝金河表示，這幾天國內不同政黨、不同產業的人都有不同的聲音，其中叫得最大聲的是工具機產業，公會理事長柯拔希說台幣回到28.5元加上RCEP，等於連砍兩刀；但謝金河舉例，超級巨星企業亞德客與儒鴻，每年EPS分別為25元、15元，他們沒有政府靠，只靠自己，還狂酸沒升級轉型的企業「與其天天抱怨，不如努力追求上進」。

謝金河在臉書發文指出，這幾天以中國大陸主導的RCEP正式運作，國內不同政黨，不同產業的人都有不同的聲音，這其中叫得最大聲的是工具機產業，公會理事長柯拔希說新台幣匯率升值至29元，產業已經是白打工了，這回再到28.5元，幾乎停止呼吸，快斷氣了。現在又來了RCEP的衝擊，等於連砍兩刀。

他說，其實RCEP從2012年倡議，到現在正式成立，已經走了8年，這段期間，台商早有因應，受到影響的，有的老早西進，也有的南進了，因為台灣肯定進不去這個組織，這也是台灣產業中充滿很多隱形冠軍的背後因素。

「不管台幣升值，或者是區域貿易協議的衝擊，企業在大環境的壓力下，必須奮力求進，這當中，再辛苦的行業也會有出類拔萃的企業誕生。」

謝金河舉兩家企業為例，工具機產業出現超級巨星亞德客，大多數工具機產業毛利率都在10%上下，亞德客拉升至49.15%，一季EPS高達8.16元，今年1股可能賺25元，結果股價跑到847元。紡織業大多數公司股價都在面額附近，但針織布起家的儒鴻，近幾年EPS都保持在15元左右，股價都在400元以上，這些出類拔萃的企業，沒有政府靠，只靠自己。

他認為，過去很多傳統產業都要求政府維持低估的滙價，賺滙率財，而忘了升級轉型，這次又有巨浪打過來，與其天天抱怨，不如努力追求上進！

(中時新聞網)