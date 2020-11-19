蘋果（Apple）稍早之前針對最新上市的iPhone 12系列，釋出了新版的iOS 14.2（內部版本號是18B111），明顯先前釋出的版本（18B92）不同。且只有尚未升級到iOS 14.2的iPhone 12系列機種才能接收到升級通知，因此不少人並沒有注意到此消息。

從推出的時間點來看，Build 18B111（18B1111版本）的新iOS 14.2，應該是 Build 18B92 版本的升級版，但是蘋果並沒有特別在更新日誌中寫明，有進行了哪些調整，或是增加哪些新功能。此版本的更新僅提供給還沒有升級到iOS 14.2的iPhone 12系列，也就是說已經升級的，不需要再度升級至Build 18B111。

蘋果先前的iOS 14.2（11月5日釋出），包含了多項更新。內含（1）超過100種新的表情符號,包含動物、食物、面孔、家用物品、樂器以及與性別相關的表情符號等；（2）八款新的淺色和深色模式版本的背景圖片；（3）放大鏡可偵測附近的人物，並使用iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max上的光學雷達感測器來回報其距離；（4）支援配備 MagSafe功能的iPhone12皮革護套；（5）為AiPods的電池充電最佳化，可透過減少AirPods充滿電力的時間來減緩電池老化的速度；（6）當音量可能影響您的聽力時，會發出耳機音量通知來提醒您；（7）新的AirPlay控制項目，可在您的家中連續播送娛樂內容；（8）可使用 iPhoneiPad 、Apple Watch AirPods 和 CarPlay 支援 HomePod 和 HomePod mini 的廣播；（8）可將 HomePod連接到Apple TV 4K來播放立體聲、環繞音效和杜比全景聲的音訊；（9）向參與的公共衛生部門提供無法識別您個人身分的「暴露通知」相關統計資訊的選項。

而目前蘋果iOS的最新進展是已釋出iOS 14.3 beta 2，在此版本中已經納入了iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max專屬的Apple ProRAW格式，可以保留更完整拍攝當下的條件，並提供更大的後製空間。

(科技)