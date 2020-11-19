台北喜來登大飯店宣布於12月1日起開放預購「春曉．牛曜」經典年菜與精緻年節禮盒，集結館內各餐廳獻上多樣年節珍饈及瑞氣年禮每款500元起。台北喜來登表示，12月1日至2021年1月24日前預購並完成付款，即享9折早鳥優惠。

為搶過年大檔商機，台北喜來登飯店今年特別推出米其林年菜專區，請客樓招牌「一品佛跳牆」、米其林推薦湯品「鮑魚一品雞湯」及「花膠一品雞湯」，以及「藜麥紅豆鬆糕」等團聚佳餚。辰園餐廳則主打「五福祥瑞」外帶年菜套組，精選紅袍乳豬拼金磚燒肉、蒜蓉蒸龍蝦、醬燒羊肩排、金絲蘿蔔餅拼奶黃牛寶包及滋養補氣湯品一甕。

另有送禮熱賣商品：寓意高陞的「雙糕禮盒」、「肝臘腸禮盒」及「日月潭紅玉禮盒」，皆搭配手工親製XO醬，致禮親友最佳首選，亦可選購全新商品「潮式辣椒醬」，入口香麻過癮，後勁嗆辣辛香，適合烹調點綴各式佳餚。除此之外，比薩屋與桃山亦推出暖心鍋物，包含膠質豐潤滑口的「瑪莎拉羊膝蔬菜燉鍋」；以高檔食材入饌的「吉慶豐兆」火鍋分享餐，匯集頂級日本宮崎和牛、西班牙伊比利豬兩款上乘之選。以上售價每款500元起。

台北喜來登今年並特別規劃適合小家庭團聚享用的常溫年菜，其中「澳洲紅燒和牛臉頰肉」2,980元，佐以蘋果、番茄、紹興酒、月桂葉與中藥材等一同紅燒，柔嫩多汁的甘香滋味，寓意牛轉乾坤開鴻運。粵菜筳席料理首選「酒香南非活鮮鮑」2,880元，遵循古法以清酒、桂圓及枸杞泡製，柔和的酒香昇華鮑魚鮮味。燒臘名廚楊華廣亦推出港式招牌「古法豉油雞」1,280元，擷取正統粵菜料理方式以上選豉油浸泡為主，滷為輔，皮滑肉嫩風味獨具。另道「蜜汁燒排骨」1,080元，嚴選油花勻稱的聖路易排，綴以芝麻醬、高粱酒、麥芽糖等漿汁蜜漬後燒烤，豐盈肉汁口感層次多元，多道年菜展演世代相傳的無窮韻味。

(工商 )