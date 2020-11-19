中央宣布明年1月1日起開放含萊克多巴胺美豬、美牛進口，對於22日將舉辦的反萊豬秋鬥大遊行，台北市長柯文哲表示，民眾黨上街頭抗議行政院荒腔走板，強調應源頭管理、明確標示，柯怒嗆，現在感覺民進黨故意要讓國家混亂，獲取政治上的利益。

柯文哲表示，民眾黨內部共識決定上街頭表達對民進黨的不滿，也要對行政院荒腔走板的行為抗議，特別是行政院與立法院總質詢也不做，至少已經杯葛8次以上，現在感覺民進黨故意要讓國家混亂，獲取政治上的利益。

柯文哲說，主張讓人民有自由選擇的權利，若要完全禁止，也沒有科學上的證據，因為全世界還是有20幾個國家可以用，有時候是看該國在內政、外交上的需要，但人民要有自由選擇的權利，這叫底線。

柯文哲指出，民進黨現在不可能禁止萊豬進口，在壓力下若撤回，面子也掛不住，所以政治上有時候是妥協，因此我給他個台階下，應要源頭管理與明白標示。

對於議員陳政忠質疑，民眾黨內部對萊豬意見分歧，立委蔡壁如反對萊豬，是否會造成派系甚至內部對抗。柯文哲強調，民眾黨本身是柔性政黨，也沒有很嚴格的黨紀，所以本來就是相當多元開放的組織，「裡面有不同意見，我覺得都很正常」，柯也坦言，從以前就和立委蔡壁如常常意見不一致。

(中時 )