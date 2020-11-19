女足好手王湘惠20日在政大舉辦講座，詳情可掃描QR Code。（王湘惠提供）

中華女足好手「八萬」王湘惠持續推展足球，上周在兒福聯盟與中國信託慈善基金會邀請下，於「踢鏡未來」活動與台東寧埔國小、花蓮長良國小五六年級學童分享足球經歷，還一起踢球，讓偏鄉學生透過職業參訪等課程，提升對未來生涯的清晰感。

兒盟於服務中觀察偏鄉國小學生普遍對職業認識狹隘，造成升學過程中漫無目標而學習動機低。有鑑於孩子視野有限，前途無限，舉辦職業體驗營活動，藉由環境參觀、達人經驗分享與職業體驗內容方式，讓學童看見職業多元性，以刺激學童對未來發展有不同想像。

王湘惠於「踢鏡未來」活動與台東寧埔國小、花蓮長良國小五六年級學童度過快樂的足球下午。（兒福聯盟提供）

這次「踢鏡未來」活動有寧埔、長良共27位師生參與，上午前往仁愛眼鏡玉里店認識配鏡技術人員，透過觀看驗光及鏡片製作過程，下午則由王湘惠擔任講師，化身孩子王向孩子們分享足球員之路，及旅外的心路歷程，八萬也勉勵孩子們：「我們無法控制每場比賽的結局，但我們能把握每一次的機會好好發光發熱。」

王湘惠指出，這次主要是跟小朋友分享，雖然足球員不一定每個都能夠成為職業選手，但也可以是一個職業，分享自己在旅外的過程，用這個視角，讓孩子看見外面的世界，給他們一些想像的畫面，除了講座也設計訓練活動，和他們一起踢足球。

王湘惠希望自己未來能組成持續推展足球的團隊。（兒福聯盟提供）

八萬今年初曾到新竹舉辦公益足球教室，但隨後因為國家隊比賽、新冠疫情與木蘭聯賽賽季，沒有空檔時間，這次才在兒福力邀下，趁球季結束後下鄉分享。「和兒福有談到之後離島部分，看我能幫上什麼忙，未來我也想創立類似的團隊，舉辦一些自發性的活動，方式還在思考。」八萬說。

除了前進偏鄉，王湘惠明天也要前往政治大學，在「政大晨行人圓夢講座」分享「行動最重要」的理念，以自己從喜歡足球，到成為國腳甚至旅外踢球的故事為例，鼓勵大學生勇敢追求夢想。相關資訊可掃描附圖QR Code。

(中時 )