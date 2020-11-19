美國海軍最近幾星期，測試利無人飛機，能否向海上航行中的戰略飛彈潛艦進行物資補給，這是想要瞭解潛艦不進入港口的情況下，能夠臨時接收必要物資，這樣可以使戰略飛彈潛艦持續在海上巡弋。

美國海軍學會(USNI)報導，雖然戰略飛彈潛艦(SSBN)是核子動力的，擁有極長的航行時間而不必回港加油，但是仍有其他因素可能會使它們無法持續執行任務：比如艦上水手健康出狀況，臨時需要儲備的藥品，或是食物用盡，艦上出現機械故障需要補充零件等等原因。

在這種情況下，就需要空投物資來支援，以往多是派出直升機前往潛艦地點，不過美國海軍想要知道，能否有別的方式來運補。

美國海軍太平洋潛艇部隊司令布萊克·康弗斯少將（Blake Converse）在海軍潛艦年度專題討論會上表示：「如果潛艦僅需要小部分的關鍵物資，那麼它是否可以只用小型無人機來運補，對此我們進行了演習，以展示將我們潛艦持續保持在海上巡邏的能力。」

今年10月19日至10月23日，俄亥俄級5號艦傑克森號（USS Henry M. Jackson,SSBN-730）在夏威夷群島附近，進行多種空投補給的測試，至少使用了4種飛機：包括海軍MH-60R海鷹直升機的補給、水手遠程操作的無人飛機、海軍陸戰隊MV-22B魚鷹機，以及空軍C-17全球霸王運輸機(Globemaster III)的空投。

Navy Tests Drones to Deliver Supplies to Nuclear Subs

這項測試的影片顯示，無人機將一個紅色的小包，準確的扔到水面上的潛艦上，潛艦人員再出來取回。C-17則使用小型降落傘，將較大的包裹丟入附近的水中，潛艦人員需要再派小艇去取。而MH-60直升機與MV-22的運補，都是用繩索吊掛，人員以長勾來取。

據影片說明，美國戰略司令部後勤遠征部門正在評估這些方式的優勢，主要考量是物資接收的的成功率與時間，以及是否足夠低調。例如，C-17的降落傘空投包，比較不容易引起關注。

後勤部門表示：「我們的潛艦可以利用這些不同的運載方式，能夠進一步增強潛艦任務的成功率。」

(中時新聞網)