民視、八大《綜藝新時代》本週來到營養午餐冠軍的「秀峰國小」，體驗營養午餐供膳人員，錄影前主持人做足準備，事前先做健康檢查，浩子的手肘還因此瘀青一塊，沒想到跟國小生介紹要來煮「午餐」時，一群孩子們驚嚇的直呼「蛤」，讓浩翔一群人面子掛不住，甚至還有一位學童說：「原來是你們…那算了」，超直接的不信任他們會煮菜，讓浩翔備受打擊心裡受重傷，誓言一定要做好今天的營養午餐。

從小不愛吃營養午餐的浩子，在錄影前還問女兒最不愛吃營養午餐的那一道？女兒回答是「青菜」，而剛好今天藝人自己分配工作時他就被分到燙青菜，在工作前也對著鏡頭說一定要煮出好吃的燙青菜，只見他工作起來特別認真，最後訪問小朋友吃的感想時，看到小朋友一臉滿足大呼青菜好吃，讓浩子很滿意。

阿翔則是分配到煮十穀飯，而教阿翔的供膳人員則是「戴著墨鏡」工作，在工作時才得知他是視力有障礙的朋友，讓一同搬米、洗米、蒸米的阿翔大讚工作不輕鬆，而且廚房地板會比一般地板濕滑，這位正面開朗面對工作的朋友實在不簡單。藝人中場休息時間正逢學生下課，學童追著浩翔要幫他們簽名，現場宛如「國際巨星」簽名會，製作單位說浩翔的粉絲終於「超年輕化」，未來有機會紅更多年了。《綜藝新時代》民視每週五晚間10點15分，八大綜合台每週日中午13點播出。

民視、八大《綜藝新時代》到秀峰國小體驗營養午餐供膳人員。（民視提供）

阿翔被圍住簽名。（民視提供）

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