幾乎所有專家都認為抽菸會顯著增加新冠重症機率，但傳統菸草商卻在疫情中調高營收、獲利目標，菸草銷售量下滑趨勢也放緩。菸草商們認為，居家隔離禁令、抑制面對疫情焦慮、電子菸問題頻傳、邊境管制嚴格連帶打擊走私，甚至油價空前新低都可能是原因。

英國帝國菸草(Imperial Tobaccon)指出，被迫待在家使癮君子們反而得到更多吸菸自由還有更多買菸資金，他們不須再在乎公眾場合他人異樣眼光，只要說服家人就可以抽菸，省下的通勤時間和費用也使他們更容易投入嗜好品。

歐洲、美洲、非洲的多項研究都顯示，疫情增加了群眾憂鬱和焦慮，已經帶來更多藥物、菸草濫用，原本就有菸癮者約有1/5到1/3在疫情期間吸菸量都增加，而且帶來更嚴重健康影響。密西根大學精神醫學教授希爾施本(Laura Hirshbein)說：「許多存在精神問題的人在壓力下吸菸量都會增加，但是這只會讓心理疾病變得更加嚴重。」

電子菸造成肺部異常損傷與致癌傳聞不斷，使得許多放棄紙菸改抽電子菸者又回流到傳統菸草。根據美國CDC(疾病管制與預防中心)數據，今年2月就有超過3000人因電子菸造成肺部受損入院或死亡，過去2年銷售額平均增長達70%的電子菸，今年只成長2%。

英美菸草(Bristish American Tobacco)認為，疫情使國際旅行減少、邊境管制嚴格，除了增加部分國家當地銷量，也連帶重創菸草走私。南非跨國投資銀行天達(Investec)分析師佛瑞(Alicia Forry)甚至指出油價下降也是原因，「人們意識到油價正處於歷史低點，每次加油差額夠他們買2到3包菸，有菸癮的人當然會進貨。」

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(中時新聞網)