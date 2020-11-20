台中市茂谷柑受乾旱影響，裂果及落果受損面積197公頃，農委會為現金救助地區。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市茂谷柑受乾旱影響，造成裂果及落果，經農業局會同相關單位勘查後，向農委會爭取現金救助，19日公告台中市為茂谷柑現金救助地區，后里區為帝王柑現金救助地區。受災農民即日起至11月30日止，可向受災地區公所提出申請，救助額度每公頃7萬5000元。

農業局表示，受9至10月乾旱影響，台中茂谷柑裂果及落果嚴重，統計至11月12日止，受損面積197公頃，平均被害程度20％，換算無收穫面積40公頃，損失金額約1610萬元，已達天然災害救助條件。

農業局指出，受災農民即日起至11月30日，攜帶土地所有權狀或有效期間內的土地委託經營契約書或租賃契約書、土地登記謄本、身分證、農漁會存款簿及印章，向受災地區公所提出申請，假日公所照常受理。

農業局長蔡精強表示，除中央現金救助，市府並依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，加碼補助災後恢復生產所需資材，每公頃最高補助1萬元，減少農民復耕成本。

(中時 )