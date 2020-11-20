《路透社》報導指出，在訴訟與重新計票等手段都告鎩羽後，為扭轉密西根州的選舉結果，川普20日「急召」州參議院共和黨領導人謝基(Mike Shirkey)，與共和黨籍眾議會議長柴特菲德入白宮共商大事。由於共和黨在該州議會為多數黨，川普希望挾立法機關優勢進而扭轉密西根選舉結果。

報導表示，這次會議的目的，在於討論如何阻止民主黨執政的州政府確認計票結果；2名議員都已同意赴白宮，聽取川普意見。至於民主黨籍的州長惠特梅爾(Gretchen Whitmer)聽到消息後儘表示：「我希望他們都有帶口罩」。

目前川普針對選舉拋出的訴訟與重新計票，一再受到挫折。在喬治亞洲，19日已完成約500萬張選票的人工計票，卻依舊讓拜登奪下勝利；還有3個州的法官駁回川普陣營質疑票數的訴訟，更有多名選務官員駁斥選舉過程有違規的指控。

面對法律戰連連受挫，川普將腦筋動向立法機關。報導指出，川普祭出最新戰略，希望利用密西根州共和黨在餐眾議院的優勢，削弱拜登大勝的選舉結果，使情勢有利於川普。

理論上，當州選舉委員會無法或拒絕確認計票結果，州議會會遴選16人組成的總統選舉人進行投票，這也是川普陣營希望出現的狀況，或是直接將選舉人票歸給普選票得票最高者。然而，謝基與柴特菲德已表態不會這麼做。

Nothing is more important than integrity in our election system. Every single legal vote needs to be counted. Because this is America and that’s what we do! And let me be very clear: whoever gets the most votes will win Michigan! Period. End of story. Then we move on. (1/2) — Lee Chatfield (@LeeChatfield) November 6, 2020

因此，川普目地在部分州引發爭議浪潮，當懷疑聲浪大到一定程度，民主黨主政地區的共和黨議員就有必要介入。由於這些議員來自川普大勝的地區，如果他們不介入就會遭到「川粉出征」。川普陣營深信，隨著拖延戰術拉長時間，就愈有機會說服州議員介入。

法學專家對此舉也頗感懷疑。首先，拜登選舉人票高達306張，川普儘有232張；加上拜登有7960萬張普選票的加持，選情很難翻盤，堅持不認輸只會讓川普翻船。此外，透過立法機關翻盤選民投票的結果，是否在法律上能找到支持，也頗值得懷疑。

密西根州開票迄今，拜登以280.7309張票(50.7%)勝過川普的264.9537張票(47.8%)。據州選務委員會表示，選舉結果可望於23日確認。

(中時新聞網)