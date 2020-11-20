《路透社》報導指出，在訴訟與重新計票等手段都告鎩羽後，為扭轉密西根州的選舉結果，川普20日「急召」州參議院共和黨領導人謝基(Mike Shirkey)，與共和黨籍眾議會議長柴特菲德入白宮共商大事。由於共和黨在該州議會為多數黨，川普希望挾立法機關優勢進而扭轉密西根選舉結果。
報導表示，這次會議的目的，在於討論如何阻止民主黨執政的州政府確認計票結果；2名議員都已同意赴白宮，聽取川普意見。至於民主黨籍的州長惠特梅爾(Gretchen Whitmer)聽到消息後儘表示：「我希望他們都有帶口罩」。
目前川普針對選舉拋出的訴訟與重新計票，一再受到挫折。在喬治亞洲，19日已完成約500萬張選票的人工計票，卻依舊讓拜登奪下勝利；還有3個州的法官駁回川普陣營質疑票數的訴訟，更有多名選務官員駁斥選舉過程有違規的指控。
面對法律戰連連受挫，川普將腦筋動向立法機關。報導指出，川普祭出最新戰略，希望利用密西根州共和黨在餐眾議院的優勢，削弱拜登大勝的選舉結果，使情勢有利於川普。
理論上，當州選舉委員會無法或拒絕確認計票結果，州議會會遴選16人組成的總統選舉人進行投票，這也是川普陣營希望出現的狀況，或是直接將選舉人票歸給普選票得票最高者。然而，謝基與柴特菲德已表態不會這麼做。
因此，川普目地在部分州引發爭議浪潮，當懷疑聲浪大到一定程度，民主黨主政地區的共和黨議員就有必要介入。由於這些議員來自川普大勝的地區，如果他們不介入就會遭到「川粉出征」。川普陣營深信，隨著拖延戰術拉長時間，就愈有機會說服州議員介入。
法學專家對此舉也頗感懷疑。首先，拜登選舉人票高達306張，川普儘有232張；加上拜登有7960萬張普選票的加持，選情很難翻盤，堅持不認輸只會讓川普翻船。此外，透過立法機關翻盤選民投票的結果，是否在法律上能找到支持，也頗值得懷疑。
密西根州開票迄今，拜登以280.7309張票(50.7%)勝過川普的264.9537張票(47.8%)。據州選務委員會表示，選舉結果可望於23日確認。
(中時新聞網)
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