東協10國與中國、日本、韓國、澳洲及紐西蘭5國於11月15日簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，台灣經濟恐被邊緣化。學者曹小衡直指，未來台灣的傳統產業鋼鐵、紡織、汽車零配件、農業等首先會受到衝擊。

南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡接受香港媒體《中評社》專訪時指出，由於民進黨當局的自我區隔，才失去了加入RCEP的機會。曹小衡批評，對於RCEP的簽署，給台灣經濟發展帶來的巨大不確定性的挑戰，民進黨當局卻輕描淡寫、甚至刻意掩蓋，糊弄百姓。

曹小衡指出，2010兩岸簽署ECFA，就是台灣融入區域經濟一體化的前提。尤其是服貿協議簽署後，民進黨推動了太陽花運動，這是台灣失去加入RCEP機會的歷史根源。未來台灣的傳統產業鋼鐵、紡織、汽車零配件、農業等首先會受到衝擊，隨之而來的是失業率提高。

曹小衡接著表示，對於台灣而言，還有更大的挑戰擺在眼前。第一，如果明年RCEP相關成員國完成了法律程序，並開始順利推進各項協議，將對台灣的貿易和投資產生一種替代效應；第二，如果大陸參與了CPTPP，將對台灣產生更大的貿易替代；三，如果美國也同時宣布重返CPTPP，這將對台灣有更大挑戰；四，中日韓若簽署FTA，也會從經濟上對台灣構成一定威脅。

(中時新聞網)