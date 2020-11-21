好市多北台中店20日正式開幕，首日就吸引大批人潮，售價158萬的遊艇更是被民眾直接現金端走。一名女網友也前往朝聖，在美食區看見了不曾看過的一款「隱藏美食」，吃下肚後驚呼實在太美味，照片曝光也讓網友暴動。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，看到北台中店開幕，特地搭捷運去朝聖，在美食區看到了一款之前從沒看過的巧克力霜淇淋，馬上點來品嘗，一下肚就被驚艷到。

女網友吃到一款巧克力霜淇淋，大呼實在太好吃，且份量十足卻只要69元，更說目前僅在北台中店有看到，引發網友暴動揪團 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO表示，這款霜淇淋有非常濃郁的可可味，卻又不會太甜膩，還帶點苦味，事後去好市多粉專查詢才知道是與法國知名品牌合作的霜淇淋，比一般的霜淇淋要美味許多，且一杯只賣69元，目前只看到北台中店有賣。

網友看到照片後也紛紛在底下留言揪團：「可惡，我怎麼沒看到」、「明天立刻去買」、「好大一杯啊，難怪要給兩個湯匙」、「高雄竟然沒有」、「看起來就很好吃」、「比整隻手還要大...」、「今天人太多了，過幾天去吃」、「衝著這份量看到一定買」、「69元這麼大杯也太便宜」。

(中時新聞網)