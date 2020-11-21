社群網站日前傳出3名男子登上奇萊山北峰三角點露鳥拍照，引起山友和網友關注。事情越鬧越大條，警方已經掌握4人身份展開約談，並認定照片中3人和拍攝者都已經違反妨害風化罪，函送法辦。

3名年輕男子，登上奇萊山北峰並在三角點拍照，照片中3人臉部未遮，中間一男子叼根菸，但相同的動作都是拉下褲子，裸露下半身，重點部位則用效果P圖。

照片曝光後，引起網友關注，有網友留言抨擊希望尊重這座山、山神會生氣。也網友痛罵留言「褻瀆神聖的三角點～會不會就永遠六點半了」，「這和路口、巷弄的曝露變態狂有什麼差別嗎？」，「露鳥就算了，腳還亂踩，有夠沒水準」，「不尊重」、「醜死、，丟臉」、「噁爆」、「這些人是有病嗎？有病去看醫生」。關切人數超過800人。

太管處一度表示3名男子行為有無涉及逢害風化或社會秩序維護法，將由警察機關認定。保七總隊第九大隊21日啟動調查，警方除了請太管處協助清查入園資料，並且調閱相關事證。目前已經掌握杜姓等4名涉案男子身分，並通知到案說明。

初步瞭解4人違法事證明確，將分別依國家公園法及刑法第235條妨害風化等罪嫌裁處，並函送偵辦。另外，太管處也表示：照片中出現吸菸行為，已經違反相關法令，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

(中時新聞網)