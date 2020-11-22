美國總統川普21日翹掉G20峰會，跑去打高爾夫球。

美國總統川普大選後似乎無心國家大事，專注在翻轉選舉結果，美媒指出昨（21）日他翹掉一場探討新冠肺炎疫情的G20視訊會議，在推特上預告將公開大型選舉舞弊事件，之後就跑去打高爾夫球。

由沙烏地阿拉伯首度舉辦的20國集團（G20）高峰會於21日以視訊方式登場，預計將一連舉行兩天，不過比起新冠疫情及國家大事，川普似乎更在意如何翻盤選舉結果，美國有線電視新聞網（CNN）、CNBC等美媒報導，川普昨日出席開幕儀式並且致詞後，就翹掉接下來的「疫情因應」場邊會議。

CNN、英國《每日郵報》（Daily Mail）指出，這場有關新冠肺炎的場邊會議於美東時間上午8時登場，不過會議開始後13分鐘，川普就開始發布連串推文，聚焦在翻盤選舉結果，他先是轉推密西根州參議會多數黨共和黨領袖謝基（Mike Shirkey）的聲明，並且寫下「我們將會呈現大規模且前所未見的舞弊事件！」

This is true, but much different than reported by the media. We will show massive and unprecedented fraud! https://t.co/E1gZiqc7EP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020

他接下來又發布「將呈現大規模選舉詐欺」、「有關喬治亞州大規模選舉舞弊的資訊出來了，敬請期待！」等推文。

Massive voter fraud will be shown! https://t.co/F0iGNXtXZP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020

Big voter fraud information coming out concerning Georgia. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020

美東時間上午10時，川普就已經離開白宮，驅車前往維吉尼亞州史特林（Sterling）的川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club），當時英國首相強生正在致詞。

美國總統川普21日翹掉一場探討新冠肺炎疫情的G20視訊會議，在推特上預告將公開大型選舉舞弊事件，之後就跑去打高爾夫球。（圖／美聯社）

畫面顯示，川普在球場揮桿時身穿紅色毛絨上衣，頭上戴著印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）字樣的白色棒球帽。

《每日郵報》報導，即便在開幕儀式上，當主辦國沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）致詞時，川普也低頭，似乎在看螢幕外某樣東西。他後續也在儀式上致詞，談論美國的防疫措施及經濟復甦，重申「美國優先」政策以及美國人應該優先接種疫苗等論調。

Trump beams into virtual G20 summit as world leaders discuss COVID-19 https://t.co/cm42aqA2XP pic.twitter.com/wI5FJA9c6s — New York Post (@nypost) November 21, 2020

根據白宮公布的行程，川普預計22日上午會再出席G20峰會另一場會議，CNN指出，這可能是他任內最後一次在峰會上和各國領袖碰頭。

川普向來不愛參加峰會，2017年川普首度參加義大利主辦的七大工業國集團（G7）會議，當時他感覺自己遭其他領袖聯合圍剿，隔年他「早退」在加拿大舉行的G7峰會，去年法國接力主辦G7峰會，即便他有出席，但據傳他事前曾詢問幕僚是否一定得出席。

今年輪到美國主辦G7峰會，原本因為疫情延宕，川普一度希望選後再舉行，不過華府官員說目前沒有舉行計畫，英國預計1月接手G7下一屆輪值主席。

(中時新聞網)