美國總統川普21日翹掉G20峰會，跑去打高爾夫球。

美國總統川普大選後似乎無心國家大事，專注在翻轉選舉結果，美媒指出昨（21）日他翹掉一場探討新冠肺炎疫情的G20視訊會議，在推特上預告將公開大型選舉舞弊事件，之後就跑去打高爾夫球。

由沙烏地阿拉伯首度舉辦的20國集團（G20）高峰會於21日以視訊方式登場，預計將一連舉行兩天，不過比起新冠疫情及國家大事，川普似乎更在意如何翻盤選舉結果，美國有線電視新聞網（CNN）、CNBC等美媒報導，川普昨日出席開幕儀式並且致詞後，就翹掉接下來的「疫情因應」場邊會議。

CNN、英國《每日郵報》（Daily Mail）指出，這場有關新冠肺炎的場邊會議於美東時間上午8時登場，不過會議開始後13分鐘，川普就開始發布連串推文，聚焦在翻盤選舉結果，他先是轉推密西根州參議會多數黨共和黨領袖謝基（Mike Shirkey）的聲明，並且寫下「我們將會呈現大規模且前所未見的舞弊事件！」

他接下來又發布「將呈現大規模選舉詐欺」、「有關喬治亞州大規模選舉舞弊的資訊出來了，敬請期待！」等推文。

美東時間上午10時，川普就已經離開白宮，驅車前往維吉尼亞州史特林（Sterling）的川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club），當時英國首相強生正在致詞。

美國總統川普21日翹掉一場探討新冠肺炎疫情的G20視訊會議，在推特上預告將公開大型選舉舞弊事件，之後就跑去打高爾夫球。（圖／美聯社）
美國總統川普21日翹掉一場探討新冠肺炎疫情的G20視訊會議，在推特上預告將公開大型選舉舞弊事件，之後就跑去打高爾夫球。（圖／美聯社）

畫面顯示，川普在球場揮桿時身穿紅色毛絨上衣，頭上戴著印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）字樣的白色棒球帽。

《每日郵報》報導，即便在開幕儀式上，當主辦國沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）致詞時，川普也低頭，似乎在看螢幕外某樣東西。他後續也在儀式上致詞，談論美國的防疫措施及經濟復甦，重申「美國優先」政策以及美國人應該優先接種疫苗等論調。

根據白宮公布的行程，川普預計22日上午會再出席G20峰會另一場會議，CNN指出，這可能是他任內最後一次在峰會上和各國領袖碰頭。

川普向來不愛參加峰會，2017年川普首度參加義大利主辦的七大工業國集團（G7）會議，當時他感覺自己遭其他領袖聯合圍剿，隔年他「早退」在加拿大舉行的G7峰會，去年法國接力主辦G7峰會，即便他有出席，但據傳他事前曾詢問幕僚是否一定得出席。

今年輪到美國主辦G7峰會，原本因為疫情延宕，川普一度希望選後再舉行，不過華府官員說目前沒有舉行計畫，英國預計1月接手G7下一屆輪值主席。

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文章來源：Trump tweets about election results and skips session on pandemic during G20
文章來源：Trump skips virtual G20 meeting on 'pandemic preparedness' to play golf two weeks after the election was called for Biden as the president still refuses to concede
文章來源：Trump attends his final G-20 summit but does not participate in pandemic preparedness session

(中時新聞網)

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