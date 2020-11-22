每個人對情慾的需求不同，但是情侶交往，還是得互相配合與磨合。一名男網友表示自己每天起床、睡前都想要愛愛，而且要「小時」以上才有感覺，還補充自己健身4、5年，練腿完更會像發情一樣，慘遭女友罵「變態」，但他的理想是「1天3次」。有網友打趣說「你是把你女友當健身器材再練喔」，神回獲得2.5萬網友讚賞。

一名男網友在Dcard發表《我這樣的性慾是正常的嗎》一文，表示自己覺得性慾旺盛很正常，卻一直被女友說很誇張、像變態，所有來問問網友看法。原PO表示自己每天早上醒來跟睡前都會想要，且要「小時以上」才有感覺，在外面也是隨時想要。

他跟女友說這樣是很性福的，很多女生另一半都還不一定碰，女友卻覺得一週2到3次就好了，讓原PO直呼會把他餓死！他並補充說自己健身4到5年，尤其是練腿完會像發情一樣，問網友「真的是我的問題嗎？」。

這篇發文獲得網友近6000個愛心回應，不過一名台師大網友神回：「你是把你女友當健身器材再練喔」，獲得2萬5千個愛心！

其他網友也紛紛表示「一天兩次真的多了，兩天一次我覺得差不多」、「多跟女友溝通協調吧 真的沒辦法 剩下的精力自己用手解決吧」「我們相反，我跟男友一個禮拜見一次，我都想要照三餐來，也很期待同居，他只默默說：會死」、「你是不是都太用力 讓她不要不要的？對一些女生來說這樣可能久會覺得只是生理想愛她而已」。

(中時新聞網)