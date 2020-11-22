「2020雲林咖啡半程馬拉松」22日在雲林縣古坑鄉綠色隧道開跑，吸引國內外近3000名跑者參與，此次路跑配合台灣國際咖啡節與在地特色產業活動，塑造全民運動的旅跑意象與健康運動氛圍，為明年4月17日全中運在雲林暖身。

「2020雲林咖啡半程馬拉松」由雲林縣長張麗善帶領縣府各單位局處長開跑，在綠色隧道與跑者們一起享受運動之樂，許多外縣市與外國朋友不遠千里而來，運動名模宋城希、極地探險家台灣超馬選手林義傑也現身賽道上奔馳。

雲林咖啡半程馬拉松開跑，「啡你不可」為全中運暖身。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

張麗善表示，此次咖啡路跑以「打破常規、啡您不可」為主題，活動內容訴求「啡常好玩、啡常好吃、啡常好跑、啡常熱情」，賽道路線結合有最漂亮賽道之稱的「雲林78快速道路」與美食市集「古坑綠色隧道」，讓所有跑者邊跑邊享受美食、欣賞風景。

張麗善說古坑綠色隧道在疫情期間，是全國遊客數增幅最多的5大景點之一，雲林縣今年1至10月的觀光人次達916萬，已超過去年整年度的880萬人次，可望突破1000萬人次。明年4月17日全中運在雲林，將陸續有運動活動登場，邀請全國朋友到雲林遊賞。

縣文化觀光處長陳璧君指出，雲林遊客增加原因是縣府推出許多主題活動，包括與神同行系列、北港燈會、雲林海洋音樂祭、詔安客家文化節、雲林國際偶戲節、西螺大橋藝陣文化季、台灣國際咖啡節等，扣除6都，雲林縣今年1月至8月觀光人次為全台第1。

(中時 )