務局南投林管處表示，已在易有越野機車的出入口，設置鐵鍊並張貼告示牌，違法進入者開罰6千元。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

位於南投縣埔里鎮與仁愛鄉交界的舊武界越山區域，每到假日常有車友在此騎車，同時登山民眾也不少，人車共用一條道路十分危險，車友和山友對於林道使用權也各執一詞。南投林管處表示，舊武界越山屬國有地，為避免環境破壞，已在設置告示牌禁制車輛勿入，違者開罰6千元。

許多武界登山客表示，常常假日爬山遇到越野呼嘯而過，不僅危險，車友騎經的路線土石鬆動、碎石滿佈恐影響環境，認為公部門應該禁止車輛入山從事極限運動。

而越野車車友表示，武界山非國家公園，也不是登山步道，如沒有相關規定，他們為什麼不能進入；而被指控騎車破壞山徑，他們說國外也是這樣玩，下過雨過後山林會隨天氣變化自然復原，他們騎車的路線也有設計，學習國外友善環境的玩法。

林務局南投林管處表示，舊武界越山屬國有地，為保護環境，已於今年6月在易有越野機車出入口的5處，設置鐵鍊並張貼告示牌，明確告知機動車輛勿入；同時巡山員如遇到越野機車玩家，將加強勸離。後續會持續於假日勸導，若不聽勸阻擅自進入公告區域，依社會秩序維護法71條可處6千元罰鍰，民眾損毀林木也將依法求償。

(中時 )