彰化1家機械廠許姓業務課長，因工作業務繁忙，公司又緊迫逼人，不得已加班來完成工作，但公司卻私下告知，其為主管工作為責任制，因此不得領加班費，但因工作量越來越大，讓許男無法在忍受，一狀告上法院，最後法官判機械廠，需再給付許男289917元加班費，可上訴。

判決書指出，許男因專業能力佳，公司賦予重擔，除計算圖紙外，報價、議價等工作都由許男負責，時常必須加班才能完成工作，但公司拒絕簽核加班申請，讓許姓課長3年間一共少領292525元的加班費，許男多次爭取未果，最後不滿才向公司提告。

但公司辯稱，公司不鼓勵員工加班，要加班需當日退勤前或前1天工作日提出，且時常會有員工為避開下班尖峰車潮，會短暫停留公司聚餐，未必是加班，認為相關規定許男都熟悉，是自己未依規定提出申請，要求加班費為無理由。

但法官審理時，有同事證稱公司加班是常態，時常有客戶下午才送來圖面，還要求盡快報價，公司高層會直接到辦公室，或是打電話「詢問」，要求課長限時完成，開早會時還會質問為何沒在客戶要求時間內完成，法官認為，這樣足認確有加班之必要事實。

最後法官審理，按勞基法規定試算，原告從2016年5月至2019年6月，應得請領加班費共292525元，有出勤紀錄可證，依勞動基準法第24條、第39條等規定，扣除2017年4月給付部分加班費等，被告還須給付289917元給許男，可上訴。

(中時 )