情侶交往難免會遇到分分合合，大陸有一對談遠距離戀愛的情侶，女方打算與男方分手，但男方無法接受兩人分開，於是千里迢迢跑到女方大學宿舍樓下，不斷大吼要求女方見他一面，現場還有圍觀的大學生加入求情行列，要女方下來，但影片被PO上網，網友反嘆「幸好沒有復合」。

男大生在女宿舍樓下大吼6小時(圖片節自微博)

收到女方要求分手的消息，不想放棄的男大生，跋涉500公里到女方就讀的湖南長沙醫學院，當天晚上在宿舍樓下開始「懺悔」，後悔沒有好好珍惜女方，也不應該常常威脅說要分手，道歉完之後，男大生開始瘋狂大吼，「我知道這樣很丟人，可我沒有辦法，我只要妳5分鐘，妳連5分鐘都不願意給我嗎」？

男大生瘋狂吼叫不免引來其他學生圍觀，當天在場的大學生，有些幫忙男大生求情，請女方下來見一面也好，這名求復合的男大生向其他人訴苦，表示自己打了70多通電話，因為對方都不接，才會衝到宿舍樓下，且已經在寒冷天氣裡站了6小時，前女友卻連花5分鐘見一面都不肯。

男大生崩潰影片被PO上網後，網友看完一點也不同情男大生處境，反而認為這種行為非常嚇人，女方不下樓是正確的決定，「與這種男的在一起，每天都能體驗到窒息，不分等著出命案」、「沒有自尊的偏執真的不好，先愛自己而後愛人」、「只有你自己覺得這樣很感人」、「不要自以為癡情」、「我只看到神經病」。

(中時新聞網)