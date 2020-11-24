西班牙空軍剛剛慶祝F-5自由戰士戰機(Freedom fighter)服務達到50年，因此在其中一架SF-5M戰機的機尾上，噴塗上相當獨特的50年紀念彩繪。

航空學家(The Aviationist)報導，西班牙的這批F-5戰機， 是美國諾斯洛普公司(Northrop)授權給西班牙CASA航太公司(Construcciones Aeronuticas SA)所製作，所原廠的F-5做出區別，西班牙版本的稱為C.9 。首架於1970年11月12日抵達塔拉維拉皇家空軍基地(Talavera la Real Air Base)，做為飛行學校的教練機之用。

當年，該單位被分配了34架F-5B雙座機(CE.9)，取代了T-33流星機和F-86軍刀機，後來又增加了18架F-5A（C.9）和18架RF-5A（CR.9），單座機最初分配給莫龍-德-拉-佛龍特拉空軍基地(Morón de la Frontera Air Base)的21中隊(Ala 21)。在多年的服役後，目前只有19架F-5B繼續使用，並在2000年代初升級，稱為SF-5M，駕駛艙已經過現代化升級，有著多具數位式儀控面板，與多功能抬頭顯示器，預計將服役至2028年左右，也就是說到它的總服役年限可能逼近60年。

Northrop F-5, 50 años formando a pilotos de combate en la base aérea de Talavera la Real

自由戰士戰機，是西班牙航太工業的一個里程碑，因為這西班牙第一次建造高性能飛機的經驗。半個多世紀以來，自由戰士在西班牙飛行了17萬小時，培訓了超過1000多名飛行員。

為了紀念F-5服役50周年，23中隊將1架F-5B的垂直尾翼上噴塗特殖彩繪，黑色的底色上有金色的50，並在下方有西班牙國旗的顏色，另外有F-5 與「自由鬥士」(Freedom Fighter)這個名字，也有1970~2020的年份字樣。

空巴集團上個月宣布，正在開發一種新的噴射教練機，暫稱為空巴未來噴射教練機，該機將在2027年或2028年左右，取代西班牙空軍的F-5系列與C-101教練機。

(中時新聞網)