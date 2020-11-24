中國小姐冠軍出身、經常在本土劇中飾演壞女人的女星廖家儀，2009年底嫁給太古可口可樂總裁陳世傑，婚後給老公添了2子1女，她2017年舉家搬到香港定居，不時返台拍戲、接通告，但大多時間花在陪伴家人、享受生活，沒想到今年卻災難不斷，繼年初滑雪摔斷2條韌帶後，又爆從高處摔落受傷。

身為豪門媳婦廖家儀，總為全家安排好滿滿的行程，日子過得忙碌且充實，沒想到今年雖躲過疫情，卻仍是厄運纏身，今年1月底她po文，透露帶著一家人到日本滑雪，但不慎坐錯纜車，誤入高難度雪場，硬滑的結果，就是在過程中大摔。

廖家儀韌帶斷裂，在香港養和醫院接受手術。(取材自廖家儀的粉絲團臉書)

但廖家儀為了趕快下山跟家人會合，艱難想辦法滑下山，下場就是腳痛到無法行動，被救護車送到醫院，回香港後接受進一步檢查後傻眼，兩條韌帶斷裂，在養和醫院接受手術，好不容易養好傷，沒想到又出事。

她昨(11/23)在臉書po出相關新聞，坦承真的又受傷，說明因故從高處摔落，但高度不是報導的2公尺，而是僅有1公尺多，只是仍造成了尾椎受傷，她笑稱這回沒有韌帶斷掉那麼痛，只是平時起立坐下會有感，承諾會乖乖養傷，「在半年後，相信疫苗也出來了，才能夠安全地出去運動了」，還笑說天公疼憨人，「也許是一個警示，告訴我不要出去亂走，看來～我真的要找一些靜態的進修」，廖家儀也祈求香港這一波疫情趕快過去，「希望老天爺快快幫我們恢復乾淨的世界，大家平安」。

(中時新聞網)