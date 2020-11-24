梅蘭妮亞白宮喜迎耶誕樹

由於美國總務署已正式通知民主黨總統當選人拜登，可以開始進行交接，這將是現任總統川普和第一夫人梅蘭妮亞最後一次在白宮度耶誕。

雖然川普堅持打官司，挑戰選舉結果，但已同意開始轉移政權。就在另一半滿心不悅的同時，據《浮華世界》（Vanity Fair）和《紐約郵報》（New York Post）23日報導，將頭髮挑染成金色的梅蘭妮亞卻笑容可掬，周一約正午時，獨自出現在白宮北門廊（North Portico），挽著侍從的手，收下來自西維吉尼亞州農場，高達18½英尺（約5.6公尺）的福來賽氏冷杉。

雖然一旁有記者大聲提問，「總統現在怎麼樣啊？」但她聽而不聞，笑著祝大家「耶誕快樂」。

而秘密錄音披露，梅蘭妮亞2018年和前顧問兼閨密沃可芙（Stephanie Winston Wolkoff）交談時說，「妳也知道，我拚命在忙耶誕節的玩意，誰管他媽的耶誕玩意和裝飾啊？但我總得做，是吧？」無論如何，抱怨歸抱怨，梅蘭妮亞在白宮時，還是年年行禮如儀。

雖然川普當天並未現身，但本周可望出席白宮另一項假日傳統活動，那就是赦免感恩節火雞。由於川普下台後可能官司纏身，一般預料，接下來他會赦免的，可能是自己和家人親信。

(中時新聞網)