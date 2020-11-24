運達投顧分析師洪任浚表示，台股加權指數近期居背離位置，出現短線過熱訊號，造成美股23日大漲，並未帶動台股24日漲勢，反而逆勢下跌逾70點。回歸技術面訊號評估，預計在高檔修正尚未落底前，操作上應妥善控管資金部位、避免追價，方能取得長期穩健報酬。

台股目前仍遵循「盛極而衰、否極泰來」之道理，短線股市漲跌主因不在於競爭力，而是資金轉變結果。以全球晶圓代工龍頭台積電為例，長線股價雖有創高空間，惟短線漲多後，低檔布局的籌碼將出現獲利了結壓力、股價回檔，需等待整體賣壓宣洩完畢後，股價自然會回歸其應有價值。

個股方面，本周納入投資組合的宇峻，目前本益比仍低，新款遊戲即將推出，可望貢獻明年業績成長。

選股方面，後疫情時代來臨，國際油價已向上先行表態，台廠手中低價庫存效應顯現。加上全球央行大量釋出資金後，帶來通膨效應，國際橡膠價格走強。過去股價長期遭低估的傳產族群，在資金效應發威下，加上原物料價格上揚，表現值得期待。在操作上，目前盤面漲多個股風險相對高，股價一旦拉回，修正幅度將大，建議投資人可就底部起漲族群進行布局。

(工商 )