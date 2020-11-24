住在澎湖的一名水電工小陳（化名），幫一名熟識的女性朋友修馬桶，當時修完馬桶後，小陳見好友在床上看電視，一時色慾薰心，將好友壓在床上，伸出狼爪狂摸，直喊「來一次不會怎樣」，女子嚇壞極力掙脫，小陳沒有性侵得逞，而最近判決也出爐，一時精蟲衝腦下場慘兮兮。

根據判決書，2017年9月，小陳收到女性好友小花（化名）求救，希望他可以到家中幫忙修理馬桶，小陳完成工作後，見小花穿著短褲、盤腿坐在床上看電視，突然很想對小花做壞事，隨即躺在床上，小花被小陳嚇到，跳下床怒言「幹嘛躺我床上，你給我起來」！

但下一秒小陳將小花拉上床，小花仍不斷掙扎，並要求小陳收東西離開，但小陳不放棄，先用手臂勾住小花，將她壓制後開始狂摸身體，甚至說「來一次也不會怎樣」，打算硬上小花，幸虧小花成功脫逃，隨手拿剪刀防身，小陳才善罷甘休。

事後小花報警提告，針對指控小陳辯稱，當天修完馬桶後，就離開小花住處了，沒有意圖性侵，但法官勘驗證據，無法採信小陳證詞，最後依強制性交未遂，判小陳1年10月徒刑，全案經上訴至高雄高分院、最高法院，均遭到駁回，全案定讞。

(中時新聞網)