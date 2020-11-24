民進黨立委高嘉瑜近日因為公開租屋處衣服山的照片，其中還驚見泛黃枕頭，意外成為熱門討論話題，而女主播羅意瑾24日也跟著PO文曝光自己的閨房照，自虧撐爆的衣櫃根本是「土石流」等級，畫面同樣驚人。

羅意瑾表示，自大學到台北租屋後，房間從來沒整齊乾淨過，還曾經因為衣服太多太重，導致衣櫃關不起來，甚至把櫃子撐爆，堪稱土石流等級，羅意瑾更自爆，有時冬天因為天氣冷，衣服可以重複穿好幾次，讓她造就有將近一個月沒洗衣服的紀錄。

羅意瑾自爆她2年前的衣櫃也很亂。（圖／翻攝自羅意瑾臉書）

而羅意瑾也透露隨著年齡增長，遇到越來越多愛乾淨的人或收納高手，讓她也跟著進步，開心宣布：「我現在已經，衣櫃勉強合得上了」，並有感而發表示斷捨離真的很難，因為每次要丟衣服前，總認為還有場合穿得到，所以又收回去，長久累積就成了無解的答案。

最後，羅意瑾樂觀作出結論：「房間亂沒關係，出去的時候漂漂亮亮乾乾淨淨的就好了」，同時附上一張2018年拍的照片，只見她的衣櫃掛滿衣服，掛不上去的就直接堆在外面，衣櫃還被塞到變形，真的就像一座小山土石流。

(中時新聞網)