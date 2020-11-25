南部知名汽車音響公司陳姓夫妻鬧離婚，陳姓大亨指控妻子拿了1200萬元，卻不履行離婚承諾，提告訴請離婚。妻子則反控丈夫外遇3次偷生子，還跟女員工同居、送BMW，沒資格提離婚。屏東地院法官認定，陳男外遇生子並與女員工關係曖昧，且無法證明1200萬元是雙方同意離婚的費用，婚姻失和陳男應負最大責任，駁回陳男離婚訴訟。

根據判決書，陳姓夫婦結婚近30年，經營汽修廠起家，之後轉攻汽車音響設計獲得成功，陸續在南台灣各縣市設立營業據點，並將業務拓展至海外，兩人還獲選為「模範夫妻」，接受屏東縣長表揚。

可惜事業成功、情感卻變調，陳男提告訴請離婚，指控妻子拿了1200萬元同意離婚，卻未履行承諾，且兩人已分居3年多感情不再，請求法院准予離婚。

陳妻卻反控，音響大亨婚後第7年就和一名張姓女子外遇生子，之後又在中國大陸另結新歡，回到台灣後，又與公司王姓女員工同居，還送了BMW給王女，她難過到在臉書PO文：「當她（王女）每天同進同出XX汽車音響公司上班，你為什麼還不放過我」，沒想到竟被回嗆：「還同居什麼？我們要結婚了」，讓她忍無可忍。

至於1200萬元，陳妻指出那是理財投資的資金，並非離婚協議的條件，更指大亨「存款最少有2000萬元，這5年來他都將現金轉給王姓小三，還幫她買一輛BMW，2019年間甚至掏空3家汽車音響店的現金1700多萬元以及房貸360萬元。」。

屏東地院法官檢視相關證據後，認定陳男與張女外遇生子，以及與公司王姓女員工關係曖昧是事實，且無法證明1200萬元是雙方同意離婚的費用，夫妻感情失是陳男應負最大責任，陳男請求實無理由，應予駁回。

(中時新聞網)