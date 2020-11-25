離譜檢座是學霸 同僚:未辦過大案 脾氣差│中視新聞 20180726

花蓮地檢署前檢察官林俊佑，以女兒遭霸凌為由，2度帶著刑警闖入幼兒園私審幼童，事後遭免除檢察官職務，並遭到起訴，花蓮地方法院一審判他拘役40日，二審改判應執行有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。

時任花蓮地檢署檢察官的林俊佑，因發現就讀小班的女兒額頭有傷痕，懷疑她在班上遭同學霸凌，竟於2018年6月21日，帶著2名刑警闖入幼兒園，不顧園長及老師勸阻，硬闖入教室甚至脅迫老師們離開，然後以凶惡口氣告訴學童「這是警察叔叔」，接著開始「訊問」幼童，一名被點名質問的孩童還嚇到脫糞、尿褲子。

一周後林俊佑再度帶著2名小隊長，前往幼兒園要求校方交出教室錄影畫面遭拒絕，林恫嚇園長「你是不是準備來地檢署﹖那沒問題啊！」，校方忍無可忍，向地檢署檢察長黃和村投訴，黃獲報震怒，急忙派員到校阻止，3人才肯罷休。

事後林俊佑遭司法院職務法庭判決免除檢察官職務，轉任檢察官以外公務員職務。此外，也被依恐嚇危害安全罪提起公訴。

花蓮地院一審判林拘役40日，得易科罰金。上訴二審，花蓮高分院撤銷原判決指出，林俊佑訊問2名學童的行為已構成強制罪，至於問園長是否準備進監獄，則是出於要逼園長交出錄影畫面，應是強制未遂罪論處，但考量他已經丟了工作，犯案動機也是護女心切，最後判他應執行有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，日前上訴至最高院遭駁回，全案定讞。

(中時新聞網)