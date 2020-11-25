中國大陸近日一名88歲老翁馬林，因為年事已高，加上親友對他不聞不問，因此選擇立好遺囑，過世後要將千萬房產全都給一名「水果攤販」，這起事件被媒體曝光後引發熱議，如今連家屬也表示，是在新聞報導後才知道有「贈房」的事情，同時也擔心患有老人痴呆症的馬林，並沒有意願要將名下房產交給「水果攤販」，雙方各說各話。

先前媒體報導，馬林自從妻小過世後就成為獨居老人，雖然有親戚，但大多數都要他提早立好遺囑，希望能分到一些財產，於是與親戚都不相往來，所以沒有甚麼朋友，因此和家樓下水果攤小游一家人關係相當不錯，直到有一天，馬林在家摔倒昏迷，也是由小游送到醫院的，而且當小游打電話給馬林家人，大家不是推託走不開，就是沒空，只好扛下照顧馬林責任，白天顧店、晚上到醫院陪伴，直到馬林出院。

小游的善心馬林全都看在眼裡，不僅將小游一家人接到自己家裡住，還跑去公家機關辦理「意定監護」，等到自己死後將由小游繼承300萬（約新台幣1299萬元）的房產，親戚一毛錢都拿不到。

馬林外甥女。（圖／翻攝自中新網微博）

陸媒將這起事件報導出來，馬林親友昨（24日）首次做出回應，外甥女吳女表示，馬林和親友之間的關係其實並沒有不和睦，但自從2017年馬林被診斷出患有老人癡呆症後，他的態度開始有了轉變，至於馬林送醫後由小游全程照顧一說，吳女表示，當時馬林是由家屬送醫院照顧，不過卻搶先被小游接出院，事後親友登門拜訪時，卻被馬轟出大門。

對於馬林將名下財產、金銀首飾等送給小游一家人，吳女表示家屬一直都知情，也沒有多做干預，至於「贈房」一事則是透過新聞才得知，他們擔心事有蹊蹺，將房產贈與小游並非馬林本意。

(中時新聞網)