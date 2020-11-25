法務部調查局13日舉行記者會，宣布與泰國警方聯手跨國緝毒，查獲12公噸K他命，不過，這起跨國合作緝毒案卻發生烏龍，根據泰國《曼谷郵報》報導，泰國警方依調查局提供的情資，在泰國北柳府邦巴功縣倉庫內只查獲1650公斤K他命，現場另外的11.5公噸，警方化驗後已經證實是清潔劑磷酸納。

今年9月23日，財政部關務署基隆關查驗自泰國以貨櫃進口的化學原料碳酸鈣16公噸，查獲夾藏的K他命300公斤，移請調查局追查貨主，並由調查局報請基隆地檢署指揮偵辦，由調查局北機站與航業處基隆站等共同偵辦。

檢調逐步鎖定涉嫌對象，在9月下旬至10月間，連續發動數波大規模緝捕行動，先將負責安排毒品運輸及接貨的犯嫌逮捕到案，再循線緝獲毒品貨主，並發現毒品包裝及起運的源頭，是泰國北柳府邦巴功縣的一處倉庫，隨即透過國際合作管道與泰國警方合作，成功破獲1650公斤的K他命及疑似含有K他命的10公噸不明化學物，並由泰國警方進行化驗。

這起跨國成功緝毒案，負責指揮偵辦的基隆地檢署及調查局分別以新聞稿及記者會的方式對外界說明，基檢公布的是確定查獲的2公噸，調查局則將泰國尚未確認的10公噸不明化學物，當作查獲的K毒，高調向外宣示。

不過，泰國警方化驗之後，確認緝毒現場的其他不明化學物並不是K他命，台、泰雙方實際查獲的K他命只有2公噸。

(中時 )