民間團體經濟民主連合23日於立院召開記者會表示，將推動地方選制改革，要求地方議會納入不分區政黨比例代表，以求深化民主改革，綠委范雲、時代力量立委邱顯智等人也認為應該設置「不分區議員」。此事引起網友熱議，有網友痛批民進黨不演了，還有網友揶揄桃園市議員王浩宇若被罷免有地方可去了。

提到「不分區議員」一詞，很多人都會想到最近爭議頗多的王浩宇。然而，未來「不分區議員」一詞可能將要成真，因為范雲和邱顯智等立委，也都贊同民間團體主張，認為地方議會應納入不分區政黨比例代表，范雲甚至還表示，地方議會納入不分區議員的法案已經準備好了；邱顯智則說，應該透過政黨認同，讓有志青年以不分區的方式進入議會。

此事在PTT上引起網友熱議，有不少網友感到十分傻眼，紛紛表示，「政黨票議員？」、「不分區議員不可能啦，你要住苗栗的去管台東的事嗎」、「看來佛地魔被罷免後，有地方去了，真‧不分區議員」、「不過不分區議員能幹嘛？打手兼宣傳？畢竟不能靠罷免」。

更有網友就此事批:「民進黨真的很噁爛欸」、「民進黨完全不演了，吃相難看」、「看到民進黨怎麼用不分區去毀滅小黨的，還不明白？」、「雙標女權仔完全不演了」、「范雲這個黨的投票機器提這個正常，邱顯智到底在想啥」。

網友討論「不分區議員」。(圖 翻攝自PTT)

(中時新聞網)