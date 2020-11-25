台北市各批發市場蔬果農藥及魚貨添加物殘留抽驗結果，抽驗1000件蔬果產品，但發現有84件農藥、添加物殘留超標，攤商喊話盼市府從源頭追查，不要危害到小攤商的生計。（吳康瑋攝）

台北市各批發市場蔬果農藥及魚貨添加物殘留抽驗結果，抽驗1000件蔬果產品，但發現有84件農藥、添加物殘留超標，攤商喊話盼市府從源頭追查，不要危害到小攤商的生計。（吳康瑋攝）

台北批發市場蔬果、魚貨進行添加物殘留抽驗，發現不合格率高達8.4％，並有一件為二度違規、一件已達三度違規，應被廢止供應資格，市議員徐立信指出，市府為民眾食安的第一防線，如今卻放任農民重複違規濫用農藥，罔顧民眾健康，要求市府嚴加查察。

徐立信表示，有攤商長年向同一家中盤菜商進貨，但這次抽驗意外被歸進不合格名單，令攤商感到非常無奈，因為傳統市場後端下游的蔬果攤商，都是到大型果菜批發市場，找中盤商來直接批貨，攤商也都只會注意到水果外觀新不新鮮、價錢是否合理，很難管理到源頭。

徐立信建議北農結合產地縣市政府，推動官方及民間的合作，讓上游業者從採收時，就初步檢驗把關，落實後不僅可以確保生產線擁有一定的合格率，也可以讓後端抽檢有更具體的成效，從根源加強管理，才能確保民眾飲食安全。

北農表示，針對檢驗不合格將依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」，通知不合格供貨農民停止供應10天，若有第2次違規停止供應1個月，第3次將廢止供應人資格。

北農指出，為避免產地濫用農業，北農與農政單位商討加強農藥檢測及推行實名制平台，建立不合格通報窗口，由農政單位及供應團體輔導農民安全用藥、輔導產地做好田間自主管理，鼓勵產地自主檢驗，採收前檢驗合格再上市，北農配合優先拍賣，層層把關才能使民眾享用新鮮安全蔬果。

(中時 )