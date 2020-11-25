衛福部長陳時中今拍板下令，十二月一日起海外國人若無核酸檢測證明不得返國，被外界指有違憲疑慮。對此，前立委沈富雄分析新冠肺炎疫情後得出3個結論，並批評陳時中是嚇破了膽，只能一昧守成，完全沒有應變能力。

沈富雄今(25日)在臉書上表示，這個病，老的不能得，未老的得了等於在打疫苗，他指出，第一波疫情的慘狀深深影響了各國處理的態度及策略，佛系與否都有嚴重的失誤，以至於整整十個月後，全球仍飽受第三波疫情之苦，而當時沈富雄就斷言，人類對這個病的真面目尚未認清，尤其對病毒的習性及生態沒有完全了解，假以時日，這個病會非常近似「類流感」。

沈富雄還結合美國的疫情進行分析，並提出3個結論：

一、首波疫情的猛烈使我們看錯了它的真面目，諸多過當及不足的政策導致不必要的封城及經濟的衰退，付出了過高的社會成本。

二、60歲以上的老人應全面帶口罩及打疫苗，今年這群老人流感疫苗的施打率僅49%，明年春天對他們施打疫苗是重中之重的防疫重點。

三、60歲以下者，是否帶口罩及打疫苗可以隨意，對超過人口一半的此一族群，新冠肺炎雖非癬疥小疾，但應以「類流感」或「流感化」視之，得了，等於老天在啟動「herd immunization」，只要老人顧得好，經濟活動應維持正常。

最後，沈富雄也說，陳時中部長是嚇破了膽，只能一昧守成，完全沒有應變能力。

這個病，老的不能得，未老的得了等於在打疫苗 今年二、三月間，新冠肺炎在武漢爆發疫情，接著在義大利、西班牙大舉肆虐，因為這是前所未見的新病，醫界措手不及，而且得病者集中在老年人，所以，我們目睹的是方艙醫院在匆忙中建立，火葬場的煙囪白煙日夜不... 由沈富雄發佈於 2020年11月24日 星期二

(中時新聞網)