阿根廷退役傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）在阿根廷當地時間11月25日傳出因為心臟病發過世，享壽60歲，馬賽教練維亞斯博阿斯（Andre Villas-Boas）認為在馬拉度納逝世後不應該有球員再穿10號球衣，這個號碼應專屬於馬拉度納。

「這是個非常壞的消息，我們還失去了（波爾圖俱樂部）一位對我來說非常重要的董事會成員，他是第一個為我打開通往教練世界大門的人。」維亞斯博阿斯說道，「失去馬拉度納是個非常難以接受的消息，我希望FIFA在所有比賽中，讓所有球隊的10號球衣退役。」

維亞斯博阿斯認為，將所有的10號球衣退役，是表達對馬拉度納最高敬意的方式，「他的去世是足球界難以置信的一大損失。」但對於維亞斯博阿斯的建議，目前FIFA尚未有任何回應。

而馬拉度納的驗屍報告也出爐，馬拉度納是自然死亡，一名檢察官透露，「他沒有遭受暴力侵襲的跡象。」

(中時 )