新北地檢署偵辦館長陳之漢槍擊案，今傳喚陳之漢出庭釐清案件，陳在保鑣戒護下搭車到新北地檢署，面對記者提問因什麼案出庭時，陳僅表示來跟檢察官討論案子，並用右手擺出手槍姿勢，未多談其他事。

館長直播還原槍擊案 高大成：射這裡就是要他命

陳今年8月28日在新北市成吉思汗健身俱樂部林口館遭槍手劉丞皓槍擊，右上臂、右大腿、右小腿皆中彈，劉事後到派出所投案，檢方依殺人未遂等罪嫌聲押禁見獲准，由於劉尚未鬆口供出是否有黑幫操作，今年10月底檢方聲請延押獲准，劉延押2個月，檢方將續追幕後藏鏡人。

(中時 )