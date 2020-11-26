新北檢偵辦館長槍擊案 保鑣戒護下陳之漢出庭 11:092020/11/26 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 館長陳之漢今出庭，僅表示來協助檢方釐清槍擊案。（記者蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北地檢署偵辦館長陳之漢槍擊案，今傳喚陳之漢出庭釐清案件，陳在保鑣戒護下搭車到新北地檢署，面對記者提問因什麼案出庭時，陳僅表示來跟檢察官討論案子，並用右手擺出手槍姿勢，未多談其他事。 館長直播還原槍擊案 高大成：射這裡就是要他命 訂閱影音： 中時新聞網 陳今年8月28日在新北市成吉思汗健身俱樂部林口館遭槍手劉丞皓槍擊，右上臂、右大腿、右小腿皆中彈，劉事後到派出所投案，檢方依殺人未遂等罪嫌聲押禁見獲准，由於劉尚未鬆口供出是否有黑幫操作，今年10月底檢方聲請延押獲准，劉延押2個月，檢方將續追幕後藏鏡人。 (中時 ) #館長 #陳之漢 #槍擊案 #地檢署 #出庭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉縣放送頭車隊 仿小黃接案 04:102020/11/26 地方新聞 惡狼慈善家陳在斌私吞307萬 檢方起訴將追討善款 13:112020/11/25 社會 操縱康友認購權證案 吳怡玎胞弟訊後請回 08:422020/11/26 社會 康友炒作案 三洋維士比女董身體不適獲請回 23:082020/11/25 社會 鳳鳴重劃區 森聯之王五案齊發 04:102020/11/26 投資理財 台泥漁電共生案場動土 明年發電 04:102020/11/26 產業特刊 林予晞寫劇點名林柏宏演姊妹 04:102020/11/26 娛樂新聞 陽明山泵浦車車禍意外 傷者爆遭陳美蘭弟恐嚇 14:432020/11/25 社會 破獲詐騙三線話務機房 南市刑大攻堅畫面曝光 09:312020/11/26 社會 仲量聯行受託辦理台電北儲中心都更大案招商 12月說明會登場 10:102020/11/26 財經 社會熱門新聞 用路人遇車禍事故 中警教5字訣 - 社會 她花6百萬買下台中凶宅 3年後轉手 男付完錢才知真相崩潰了 - 社會 爬高雄柴山也會失蹤？內行人：「怪點」很多 - 社會 硬上酒店妹掰是情侶 熟客因「9字簡訊」GG 了 - 社會 強灌母女毒酒後色男狂揉母胸 女兒毒發癱軟淚眼目睹崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。