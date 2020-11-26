駐美國台北經濟文化代表處恐爆發疫情。（本報資料照）

我駐美國代表處繼本月24日檢測有兩名人員確診新冠肺炎（COVID-19）後，25日安排與該兩名確診者有接觸史者接受檢測，結果另有9名人員確診感染。駐處已立即啟動防疫應變措施，確診人員一律居家隔離及進行接觸史追蹤。外交部指，相關同仁將調整辦公方式，以確保駐處核心業務推動不受影響。不過，我駐美代表蕭美琴因曾接觸過確診者，已經進行隔離。

外交部表示，為維護駐處人員及公眾健康，駐美代表處已安排為人員集體進行第二次檢測，以再次確認採檢結果，並將進行辦公大樓全面消毒作業。領務大廳則即日起暫時關閉，領務案件申請一律改以郵件方式辦理，解除日期另行通知。

外交部已與中央流行疫情指揮中心通報本案，並與衛生福利部疾病管制署討論為駐美國代表處提供線上諮詢建議。

外交部指出，美國疫情持續蔓延，外交部將持續密切關注駐美各處所在地疫情情形，隨時提供駐美各處必要的協助，落實防疫及保障駐外人員健康狀況，以順利推動各項業務。

(中時 )