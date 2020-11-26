劉女士膽管和胰館都阻塞，且胰臟頭有腫瘤(紅圈處)，切片確診為胰臟癌。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗62歲劉姓婦人連續幾天發現上腹痛和小便呈現茶色的情況而就醫，經檢查發現她的黃疸和胰臟腫瘤指數偏高、膽管和胰管都阻塞，且胰臟頭有腫瘤，經切片檢查後確診為胰臟癌，並在大千綜合醫院積極治療中。院方提醒，胰臟癌初期症狀不明顯，常被誤認為是腸胃道不適而忽略，一旦確診大多為晚期，因此留意胰臟癌的三大典型症狀：黃疸、上腹痛、體重減輕，是非常重要的指標。

大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，胰臟癌常出現的症狀包含黃疸、上腹痛及體重減輕，且胰臟癌很容易轉移、擴散及侵犯重要血管，其中有85到95％的病人為胰腺癌，不但預後差，復發率也很高。目前最好的治療方法是手術，但因多數病人發現得晚，在臨床上只有15％的病人有機會接受手術治療，其餘多只能以化學及放射治療為主。因此，若能早期發現與治療，才是對抗胰臟癌的重要關鍵。

大千醫院指出，雖目前胰臟癌發生原因仍不明確，但可歸納出下列高風險族群，分別為有特定遺傳基因突變者及有遺傳慢性胰臟炎者、家族內一等親有2人(含)以上罹患胰臟癌者、有慢性胰臟炎或胰臟內有水瘤的病人、肥胖、糖尿病患者，尤其是年過50歲才罹患糖尿病的病人。

洪吉來建議，高風險族群一定要定期接受腹部超音波、電腦斷層等影像檢查，才能及早揪出胰臟癌。雖然胰臟癌是相當難纏的癌症，但高危險族群若能定期接受檢查，並留意胰臟癌的症狀，就能早期發現、早期治療，成功對抗胰臟癌的威脅。

(中時 )