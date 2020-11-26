看似很有愛心，收養需要安置的少女，卻利用這點對少女伸出魔爪，行徑還相當變態，中部一名吳姓男子，是合格寄養照顧人，從2016年開始安置兩名少女，期間不僅強迫發生性行為，逼迫另一人觀看外，還用手機錄下過程，寄養家庭慘變吳男的「樂園」。

吳姓男子原本是消防隊隊長，退休後當過兩屆里長，平時自稱「反年改大將」，也會在家扶中心幫忙，也會應談話節目之邀上電視，吳男形象經營得相當好，除了幫忙許多公益活動，還是消防分隊長期間，吳男成功向中部某縣市政府，申請成為合格寄養家庭，協助照顧19名兒少個案，每人每月還可領取補助經費。

吳男2016年領養輕度智能少女小美（化名），隔年再領養另一名少女小花（化名）；2017年過年期間，吳男曾問小美要不要玩「身體接觸遊戲」，同意就可以拿1000元，小美當下同意，但小花父親曾說「不要因為金錢出買身體」，因此拒絕吳男提議。

但除夕晚上，吳男進入小美與小花房間，先是與小美一起洗澡接著發生性行為，還逼迫小花拿手機錄影，不僅如此，還在車上撥放性愛影片迫兩名少女觀看。事後少女曾告訴吳妻這件事，但對方不相信，直到小美向朋友說這件事，朋友再通知社工，整件事情才曝光。

法官審理此案時，當年案發時，小美滿16歲、未滿18歲，小花則未滿16歲，依據《兒童及少年性剝削防制條例》，引誘、容留、招募、媒介、協助或以他法，使兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為者，還有供人觀覽；以及拍攝、製造兒童、或少年性交、猥褻行為，分別判處5年、1年2月，合併執行5年9月。雖然吳男不服上訴，經台中高分院審理，駁回上訴。

(中時新聞網)